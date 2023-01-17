Херсонес, Балаклава и центр города: где в Севастополе искупаться в Крещение

Праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня в Севастополе начнутся 18 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе крещенские купания пройдут в специально организованных местах. Список мест обнародовали в пресс-службе правительства города-героя.

Отмечается, что мероприятия по случаю важного для верующих праздника начнутся 18 января. А совершить обряд омовения можно в семи точках Севастополя.

Так, еще 18 января окунуться можно в Казачьей бухте, в Каче, а также непосредственно в центре города-героя.

В районе причала № 286 в бухте Казачьей крещенские купания пройдут с 20:00 18 января и с 9:00 19 января. На набережной гарнизонного пляжа в Каче окунуться можно с 18:00 18 января до 18:00 19 января. На территории пляжа Хрустальный в центре Севастополя традиционные омовения продлятся с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Крещенские купания 19 января пройдут в Херсонесе. На территории музея-заповедника организована площадка с 7:00 до 20:00.

Жители Балаклавы совершить обряд омовения могут с 9:00 на территории городского пляжа. В это же время купания пройдут на пляже «Омега» и в районе причала на Радиогорке.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, где можно окунуться на Крещение в Крыму.