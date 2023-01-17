В Крыму за пять лет намерены нарастить емкость отелей и здравниц на 20 тысяч номеров

В Крыму за пять лет хотят нарастить емкость отелей и здравниц на 20 тыс номеров Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Крыму в ближайшие 2-3 года номерной фонд гостиниц и санаторно-курортных учреждений должен увеличится на 4-5 тысяч номеров, а в пятилетней перспективе - на 20 тысяч.

Как сообщается в пресс-службе Минкурортов республики, главные направления развития туризма в регионе - снижение сезонности за счет реновации существующего номерного фонда и строительства новых гостиничных комплексов, в том числе федеральными операторами.

- При этом в фокусе - качественный номерной фонд и создание всесезонной туристической инфраструктуры - спа-центры, теплые бассейны, лечебная база и другое, - говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму классифицировано 13 пятизвездочных отелей и гостиниц. Еще 64 объекта имеют категорию «4 звезды», «3 звезды» - 244 объекта.

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