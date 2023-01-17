В Ялтинском заповеднике появился туристический маршрут «Массандровская тропа»

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

Маршруты Ялтинского горно-лесного заповедника «К Массандровским гротам» и «К можжевеловой поляне» объединили в один. Теперь он называется «Массандровская тропа», его протяженность - 2.9 километра.

Маршрут начинается плавным траверсом, выходящим на можжевеловую поляну, откуда есть возможность полюбоваться красивым видом на Ялту и горы. - Далее Вам предстоит спуститься по сосновому лесу мимо старого колодца к скале «Ура», откуда Вам откроется хороший вид на Массандровский дворец Александра III, - говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Заповедный Крым».

Последний пункт тропы - окутанные легендами Массандровские гроты, старинные ступени которых были расчищены и реконструированы в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму обустроят эколого-просветительский маршрут «К водопаду Учан-Су». В текущем сезоне на различных маршрутах было создано 10 смотровых площадок.

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