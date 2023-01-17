В 2022 году в симферопольском роддоме №2 появились на свет более двух тысяч малышей

Фото: Минздрав РК

В 2022 году в симферопольском родильном доме №2 появились на свет более двух тысяч малышей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым со ссылкой на главврача роддома Илью Глазкова.

– За 2022 год в ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» появились на свет 2317 малышей, из которых 27 были двойни. Среди новорожденных - 1193 мальчика и 1124 девочки, – говорится в сообщении.

По словам Глазкова, родильный дом принял более 20 будущих мам, прибывших в Крым из Херсона и Мариуполя.

В прошлом году в медучреждении завершился капремонт вентиляции; приобретено оборудование – в частности, КГТ-мониторы, позволяющие отслеживать состояние матери и плода. 35 сотрудников роддома прошли курсы повышения квалификации, 38 приняли участие в мастер-классах, два специалиста прошли обучение на базе федеральных медицинских центров.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе после капитального ремонта открылась поликлиника №4. Медицинское учреждение обслуживает свыше 62 000 человек – теперь они смогут получать медпомощь в современных комфортных условиях.

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