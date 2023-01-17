В Севастополе на Крещение ограничат движение транспорта

Администрация Севастополя предупредила об ограничениях движения в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю Крещения Господня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Севастополя предупредила об ограничениях движения в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю Крещения Господня.

Так, с 06:00 до 19:00 19 января будет перекрыт участок улицы Древней от перекрестка с улицами Ерошенко и Дмитрия Ульянова до музея-заповедника «Херсонес Таврический». Ограничения не коснутся общественного транспорта и автомобилей сотрудников музея-заповедника.

Кроме того, с 11:00 до окончания мероприятий 19 января будет закрыто движение по улице Михайловской от дома № 62А и по улице Громова до пересечения этих улиц. Ограничения не коснутся общественного транспорта, а также автомобилей, принадлежащих лицам, проживающим в зоне ограничений.

– Маршрут № 22 с 21:00 до 23:00 18 января будет работать в усиленном режиме, – добавили в пресс-службе администрации города-героя.

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