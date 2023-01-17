В Белогорске завершено строительство детского сада на 160 мест

Фото: belogorskiy.rk.gov.ru

В Белогорске завершено строительство здания детского сада на 160 мест. Об этом сообщил замглавы администрации города Николай Антоненко.

– В рамках реализации Государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» завершено строительство нового объекта дошкольного образования в микрорайоне Сары-Су города Белогорска, рассчитанного на 160 мест, – написал Антоненко в своем телеграм-канале.

Фото: belogorskiy.rk.gov.ru

Фото: belogorskiy.rk.gov.ru

Фото: belogorskiy.rk.gov.ru

Фото: belogorskiy.rk.gov.ru

В детском саду будут воспитываться дети от 1,5 лет. В настоящее время ведется работа по передаче объекта в собственность администрации Белогорского района.

Администрация планирует перевести в новое здание действующий детский сад №5 «Березка». По словам Антоненко, решение связано с тем, что старое здание детского сада требует капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что в Ялте приступили к реконструкции детского сада «Росинка». Завершить работы планируют к 2025 году.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50