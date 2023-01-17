В Симферополе 18 января отключат свет на 14 улицах и 4 переулках

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

18 января в Симферополя отключат электричество на 14 улицах, 4 переулках и одном проезде. Свет из-за ремонтных работ пропадет с 8.00 до 17.00.

Где в столице Республики Крым не будет электричества 18 января 2023:

- улицы 8 Марта, 22-134А , 37-169/45 ; Красноармейская, 14, 36; Инге, 7-11 ; Лесная, 26-64 , 25-59 ; Родниковая, 44-56 , 41-53 ; Герцена, 2/13; Спера, 17-33/35 ; Гоголя, 72-88 , 73-83 ; Дзюбанова, 12-36 , 15-39 ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Битумная, 80-144 , 65-91;

- переулки Артиллерийский, 2-16 , 1-9 ; Петровский, 1-7 ; Скифский, 2-16 , 1-11 ; Морской, 12, 14, 13-23 ;

- проезд Линейный, 19А.

Кстати, сегодня, 17 января в Симферополе не только электричество отключали, но и воду. Краны пересохли на улицах Козлова и Клары Цеткин, на участке от улицы Субхи до Козлова.

Причина уважительная - сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» латают порядком изношенный водопровод, которые требует полномасштабного капремонта.

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