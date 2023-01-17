Один человек с начала 2023 года скончался с подтвержденным диагнозом грипп Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму с начала 2023 года от гриппа умер один человек. В настоящее время по республике «гуляют» вирусы гриппа типа А (H1N1).

- По оперативным данным медицинским организаций, с 1 по 15 января 2023 года в Республике Крым зарегистрирован один случай смерти пациента с подтвержденным гриппом, - сообщили корреспонденту телеканала «Миллет» сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года в республике по большей части циркулировал COVID-19, но встречались и случаи гриппа.

Напомним, в Крыму девять школьных классов отправили на карантин из-за гриппа. По той же причине закрыли еще семь групп в шести детсадах республики.

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