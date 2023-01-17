Житель Красноперекопска получил 11 лет за педофилию

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноперекопске суд приговорил 25-летнего местного жителя к 11 годам лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности двух маленьких девочек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Судом установлено, что подсудимый в 2018 году совершил в отношении двух малолетних девочек насильственные действия сексуального характера, – говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Свою вину он признал.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, совратившего шестилетнюю девочку. Материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейшей отправки в суд.

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