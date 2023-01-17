В МВД Крыма рассказали подробности ЧП с рухнувшим самосвалом в Симферополе

Все произошло на улице Караимской, где сейчас идет ремонт. Фото: скриншот из видео

В крымской полиции прокомментировали инцидент с рухнувшим самосвалом на улице Караимской в центре Симферополя. Как «КП-Крым» сообщила начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы МВД по республике Крым Наталья Кашкарова, причиной возникшей ситуации стал обвалившийся грунт.

Напомним, днем 19 января очевидцы происшествия опубликовали видеозапись упавшего в траншею самосвала. Выяснилось, что упавшая спецтехника была задействована в капремонте улицы Караимской. К счастью, шокирующая история обошлась без пострадавших.

- Водитель был на территории проведения работ, вышел из машины, после чего из-за обвала грунта она перевернулась. В машине никого не было, пострадавших нет, - подчеркнула Наталья Кашкарова.