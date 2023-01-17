Крымчанка пойдет под суд за убийство собутыльника

Симферопольский районный суд рассмотрит дело 48-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве 60-летнего приятеля в ходе пьяной ссоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Симферопольский районный суд рассмотрит дело 48-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве 60-летнего приятеля в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Органом предварительного расследования установлено, что жительница садового некоммерческого товарищества, расположенного в Трудовском сельском поселении, во второй декаде октября 2022 года после распития по месту жительства алкогольных напитков со своим 60-летним приятелем, в ходе ссоры нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки, – говорится в сообщении.

Ранение оказалось несовместимым с жизнью – мужчина скончался на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 – «Убийство».

Ранее стало известно, что житель Красноперекопска получил 11 лет за педофилию. Мужчина надругался над двумя маленькими девочками. Он признал вину.

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