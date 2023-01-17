Аксенов призвал жителей Крыма не забывать об осторожности при крещенских купаниях

Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале призвал жителей республики купаться на Крещение только в специально отведенных для этого местах и помнить о правилах безопасности.

– Прошу всех, кто намерен последовать этой традиции, помнить о необходимых правилах безопасности, погружаться в море или водоемы только в отведенных для этого местах. И, конечно, важно учитывать состояние своего здоровья, прислушиваться к рекомендациям врачей, – написал он.

При этом Аксенов добавил, что главное – это «помнить о духовной сути праздника, о вечных ценностях, таких как вера, надежда, любовь и милосердие».

Ранее КП-Крым писала, где искупаться на Крещение в 2023 году. На территории республики организуют 29 мест для купания – здесь будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, медики и добровольцы.

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