Крым передал участникам СВО очередную партию помощи

Крым передал участникам СВО генераторы, инструменты, а также большую партию лекарств. Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Власти Крыма передали участникам специальной военной операции очередную партию помощи – генераторы, инструменты, а также большую партию лекарств. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

– Обеспечение бойцов остается нашей первоочередной задачей, – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Евпатории перед школой №11 построят сквер в честь героев СВО. Там будут установлены памятник военным и мемориальные плиты с именами евпаторийцев.

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