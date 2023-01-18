Утром 20 января часть Симферополя останется на сутки без воды

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 20 января часть крымской столицы на сутки останется без воды в связи с работам по переустройству водовода, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 05.00 часов 20 января до 05.00 (ориентировочно) 21 января 2023 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Гаспринского, улица Тургенева, улица Фрунзе, переулок Смежный, улица Ленинградская, улица Киевская (частично), улица Гурзуфская (частично), улица Рубцова, улица Комсомольская, улица Грибоедова, улица Скрипниченко, улица Блюхера, улица 51-й Армии, улица Чапаева.

То же самое касается адресов: улица Щорса, улица Ладыгина, улица Бетховена, улица Фурманова, улица Суходольная, улица Стахановцев, улица Федько, улица Левкина, улица Партизанская, переулок Вольный, улица Смирнова, улица Крупской, улица Воровского (частично), улица Неапольская, улица Археологическая, улица Батаева, а также прилегающие улицы и переулки.

Отмечается, что будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза воды позже будет размещен здесь.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 18 января отключат свет на 14 улицах и 4 переулках. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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