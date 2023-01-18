Работа Керченской паромной переправы восстановлена 18 января после шторма

Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в среду Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 18 января работа Керченской паромной переправы, остановленная из-за непогоды, была возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым и городу Севастополю.

- По состоянию на 05.30 часов 18 января движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, через Керченский пролив паромами с 9 октября было перевезено более 66 тысяч пассажиров. Действующих штормовых предупреждений по проливу на 18 января нет.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50