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НовостиОбщество18 января 2023 7:51

Работа Керченской паромной переправы восстановлена 18 января после шторма

Движение паромов в проливе осуществляется в штатном режиме
Екатерина НАЗАРОВА
Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в среду

Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в среду

Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 18 января работа Керченской паромной переправы, остановленная из-за непогоды, была возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым и городу Севастополю.

- По состоянию на 05.30 часов 18 января движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, через Керченский пролив паромами с 9 октября было перевезено более 66 тысяч пассажиров. Действующих штормовых предупреждений по проливу на 18 января нет.

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