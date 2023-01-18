Крымчанам рассказали, как распознать симптомы гриппа и ОРВИ у детей

В случае заражения специалисты не рекомендует заниматься самолечением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова напомнила, как распознать у ребенка грипп, а также рассказала о мерах профилактики.

По ее словам, инкубационный период при заражении - 2-5 дней. Распознать грипп можно по таким симптомам, как озноб, головная боль, высокая температура (от 38.5 до 40 градусов), боль, ломота в мышцах и суставах, слабость, сухой кашель и выделения из носа. Грипп особенно опасен осложнениями для детей до пяти лет.

- Для успешного выздоровления ребенка необходимо применять лекарственные средства, назначенные врачом и соблюдать все индивидуальные рекомендации, - напомнила Светлана Усова.

Ранее сообщалось, что в Крыму с начала 2023 года от гриппа умер один человек. За аналогичный период прошлого года в республике по большей части циркулировал COVID-19.

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