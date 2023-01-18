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НовостиОбщество18 января 2023 10:14

Посольство России объяснило публикацию карты с Крымом в составе Украины

Поясняется, что западные источники не всегда верно изображают границы РФ
Екатерина НАЗАРОВА
На представленной ранее карте территория Крыма была представлена, как часть Украины

На представленной ранее карте территория Крыма была представлена, как часть Украины

Фото: Анна САДОВНИКОВА

Посольство России в Швеции опубликовало карту с Крымом в составе Украины потому, что западные источники не всегда верно изображают границы РФ, сообщается в Twitter дипмиссии.

- Обращаем внимание, что не все западные источники достоверно изображают карту России. А верно вот так! - говорится в сообщении, которое иллюстрирует карту с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями в составе РФ.

Ранее дипмиссия опубликовала карту цен на бензин за литр на 9 января текущего года, где полуостров и присоединенные в 2022 году к РФ территории относятся к Украине.

Ранее сообщалось, что первые офисы Сбербанка откроются в Крыму в течение полугода, а банкоматы заработают уже в 2023 году. Также Сбербанк начнет работать и в Севастополе. По словам губернатора города, офис банка появится в городе-герое в первом полугодии 2023 года.

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