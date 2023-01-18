Посольство России объяснило публикацию карты с Крымом в составе Украины

На представленной ранее карте территория Крыма была представлена, как часть Украины Фото: Анна САДОВНИКОВА

Посольство России в Швеции опубликовало карту с Крымом в составе Украины потому, что западные источники не всегда верно изображают границы РФ, сообщается в Twitter дипмиссии.

- Обращаем внимание, что не все западные источники достоверно изображают карту России. А верно вот так! - говорится в сообщении, которое иллюстрирует карту с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями в составе РФ.

Ранее дипмиссия опубликовала карту цен на бензин за литр на 9 января текущего года, где полуостров и присоединенные в 2022 году к РФ территории относятся к Украине.

Ранее сообщалось, что первые офисы Сбербанка откроются в Крыму в течение полугода, а банкоматы заработают уже в 2023 году. Также Сбербанк начнет работать и в Севастополе. По словам губернатора города, офис банка появится в городе-герое в первом полугодии 2023 года.

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