Фото: crimea.gov.ru

В Крыму продолжат ухаживать за захоронениями 28 тысяч французов, погибших в годы Крымской войны (в 1854–1855 гг.), несмотря на отказ администрации французского города Сен-Женевьев-де-Буа принимать плату от России на содержание кладбища, где похоронены известные представители русской эмиграции. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

– Обращу внимание, что эти французы пришли к нам как враги, как завоеватели, в отличие от тех русских, которые покоятся на Сент-Женевьев-де-Буа. Но наша культура не позволяет мстить мертвым, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее мэрия французского города Сент-Женевьев-де-Буа отказалась принимать от РФ деньги на возобновление аренды участков на кладбище, что ставит под угрозу сохранность могил. На кладбище покоятся писатели Иван Бунин и Виктор Некрасов, поэт Дмитрий Мережковский, художник Константин Коровин, кинорежиссер Андрей Тарковский, бард Александр Галич, танцовщик Рудольф Нуреев и другие знаменитые русские эмигранты. С 2008 года Россия регулярно переводит городу средства на уход за могилами, всего за это время было выплачено свыше 2 миллионов евро.

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