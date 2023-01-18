В Крыму в 2023 году планируют провести обрезку деревьев на площади в 10 тысяч гектаров

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

В садах Крыма начали обрезать плодовые деревья, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

- Такие садовые работы - часть основного ухода за плодовыми деревьями, они позволяют активно и быстро регулировать рост, продуктивность, долговечность, зимостойкость сада, а также качество продукции, - пояснил он.

Деревьям помогают сформировать менее раскидистую крону, чтобы она могла выдержать большой урожай. Как уточнил Савчук, к настоящему дню на полуострове обрезано чуть больше 900 гектаров садов - 9% от запланированного. Наиболее крупные площади - в Бахчисарайском и Красногвардейском районах (больше 1800 гектаров в каждом). Всего в текущем году обрезку планируют провести на площади порядка 10 тысяч гектаров.

Напомним, месяцем ранее в крымской столице была проведена санитарная обрезка деревьев. Насаждения привели в надлежащий вид и обезопаси горожан от аварийных веток.

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