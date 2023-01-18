В Крыму взошли все 100% засеянных площадей озимых культур

Фото: Андрей Савчук/Tg

100% засеянных площадей озимых культур взошли на территории Крымского полуострова.

- Самые лучшие всходы получены в Белогорском, Раздольненском и Сакском районах, - цитирует «Крым 24» министра сельского хозяйства республики Андрея Савчука.

По его словам, чтобы летом получить хороший урожай, молодые растения начали подкармливать уже сейчас, в январе, который выдался в Крыму рекордно теплым в этом году. В первую очередь работы стартовали в Джанкойском, Кировском и Сакском районах.

Напомним, в Крыму в 2023 году планируют провести обрезку плодовых деревьев на площади в 10 тысяч гектаров. Наиболее крупные из них - в Бахчисарайском и Красногвардейском районах.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50