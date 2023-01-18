В Крыму на реализацию нацпроекта «Культура» выделят 179,5 млн рублей

В текущем году на реализацию национального проекта «Культура» выделят 179,5 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году Крым выполнил целевые показатели национального проекта «Культура» на 100%. В текущем году на реализацию нацпроекта выделят 179,5 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, на эти средства будут капитально отремонтированы две детские школы искусств в селе Победное Джанкойского района и в Симферополе, дома культуры в поселке Ленино, Крымский театр юного зрителя в Евпатории. Также будут созданы два виртуальных концертных зала и две модельные муниципальные библиотеки. Пять музеев получат новое техническое оснащение (один государственный и четыре муниципальных).

– Кроме того, запланировано оказание государственной поддержки шестнадцати лучшим сельским учреждениям культуры и 17 лучшим работникам сельских учреждений культуры, а также ряд других мероприятий, – добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году музеи Крыма посетили 2,2 млн человек. В течение года представлены 923 новые выставки, реализовано 50 межмузейных проектов, проведено 63 тыс. экскурсий, 4485 культурно-массовых и культурно-образовательных мероприятий.

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