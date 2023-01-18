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НовостиОбщество18 января 2023 12:48

В Симферополе 21 января состоится концерт «Одаренные дети Крыма»

Участники проекта - лауреаты международных и всероссийских конкурсов возрастом от 5 до 18 лет
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Симферопольский художественный музей/Vk

Фото: Симферопольский художественный музей/Vk

В Симферопольском художественном музее 21 января состоится концерт «Одаренные дети Крыма».

Как пишет «Крымская газета», мероприятие запланировано на 13.00. Участники проекта - лауреаты международных и всероссийских конкурсов возрастом от 5 до 18 лет.

Молодые музыканты в сопровождении камерного оркестра Крымской государственной филармонии под руководством художественного руководителя заслуженного артиста РК Кирилла Митрофанова исполнят произведения Паганини, Венявского, Баха, Кабалевского и других известных композиторов.

Напомним, на прошлой неделе в Симферопольском художественном музее открылась выставка графики к 410-летию династии Романовых. В экспозиции собраны более 40 редких графических листов из фондов музея.

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