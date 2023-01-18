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НовостиОбщество18 января 2023 13:39

Курсы компьютерной грамотности проведут в Симферополе для пенсионеров

Организатором курсов выступил Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города
Екатерина НАЗАРОВА
Граждане пожилого возраста имеют право обратиться в Учреждение для включения в список на обучение компьютерной грамотности

Граждане пожилого возраста имеют право обратиться в Учреждение для включения в список на обучение компьютерной грамотности

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Пенсионеров из крымской столицы приглашают пройти курсы компьютерной грамотности. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Организатором курсов выступил Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя.

Записаться на курсы можно по номерам: 8 (3652) 62-07-73 или 8 (3652) 27-45-67. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте администрации муниципалитета.

Напомним, в Симферополе 21 января состоится концерт «Одаренные дети Крыма». Участники проекта - лауреаты международных и всероссийских конкурсов возрастом от 5 до 18 лет.

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