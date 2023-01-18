24-летний житель Симферополя обворовал родную мать

Под давлением улик мужчина дал признательные показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе полицейские задержали 24-летнего мужчину, который подозревается в краже денег у матери. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

– Поступило заявление от местной жительницы о краже денежных средств из квартиры. 55-летняя заявительница сообщила, что в ночное время суток неустановленное лицо проникло в ее квартиру. Женщина обнаружила, что из ее шкафа пропал кошелек, в котором находились денежные средства в размере 32 000 рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 24-летний сын заявительницы, – говорится в сообщении.

Под давлением улик мужчина дал признательные показания. Прекрасно зная, где лежат деньги, он проник в квартиру через незапертое окно и украл кошелек. На момент задержания деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража с незаконным проникновением в жилище». Нерадивому сыну грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенник из Коми получил четыре месяца колонии за «трудоустройство» на судно сына крымчанки. Он убедил женщину перевести ему 43 500 рублей за услугу, которую был оказать не в состоянии.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50