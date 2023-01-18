В Севастополе осудят теневых банкиров, обналичивших два миллиарда рублей по мошеннической схеме

За свою работу обнальщики брали вознаграждение в размере 11 процентов от суммы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу шести местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, один из фигурантов создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра. Он привлек еще 9 соучастников, в том числе двоих родственников

– В период с января 2016 года по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы, в которых предлагали юридическим и физическим лицам из Севастополя, Москвы и Республики Крым обналичивать денежные средства под видом оплаты товаров и услуг либо под иными предлогами, – говорится в сообщении.

За свою работу обнальщики брали вознаграждение в размере 11 процентов от суммы. На подконтрольные им счета поступило в общей сложности 2 млрд рублей, а прибыль составила почти 22 млн рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что в ходе следствия был проведен колоссальный объем работы. Следственные действия проводились на территории более 10 субъектов РФ, осуществлено свыше 40 выемок и более 70 обысков.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд Севастополя. В мае 2022 года этот же суд приговорил одного из соучастников, который согласился сотрудничать со следствием, к трем годам лишения свободы условно испытательным сроком три года и штрафу в размере 400 тыс. рублей.

– Уголовные дела по обвинению еще одного члена организованной группы, находящегося в розыске, и двух других неустановленных лиц выделены в отдельные производства, – добавили в прокуратуре.

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