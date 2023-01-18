Гладков: дети из приграничных районов Белгородской области отдохнут в Крыму

Дети из приграничных районов Белгородской области, а также дети участников специальной военной операции этим летом поедут отдыхать в Крым Фото: Евгения ГУСЕВА

Дети из приграничных районов Белгородской области, а также дети участников специальной военной операции этим летом поедут отдыхать в Крым. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

Речь о путевках в санаторий «Бригантина «Белогорье» под Евпаторией, который должен открыться после капремонта.

– Есть народная инициатива, что в первой смене будут участвовать дети из приграничных территорий и дети участников СВО, мне кажется, что такое решение было бы справедливым, – заявил Гладков. Вместе с тем он подчеркнул, что механизм распределения путевок «должен быть предельно понятным для всех».

Кроме того, губернатор поручил региональному Минобразования до конца года подготовить документацию и технические задания для строительства пяти лагерей на территории области.

Ранее сообщалось, что на территории «Артека» реконструировали спальный корпус лагеря «Кипарисный». В настоящее время ведутся работы на объектах лагеря «Солнечный»

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