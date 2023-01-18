Рабочая группа ФНЛ планирует совершить очередной визит в Крым в феврале

Фото: Михаил Развожаев, t.me/razvozhaev

Рабочая группа Футбольной национальной лиги (ФНЛ) планирует в феврале совершить очередной визит в Крым, передает ТАСС.

– На данном этапе футбольные клубы из Крыма и Севастополя приглашаются к участию в традиционных подготовительных семинарах РФС [Российского футбольного союза], в частности по работе сотрудников безопасности. Футбольная национальная лига планирует в феврале очередной рабочий визит на полуостров. Сделаем это расширенным составом, включая представителей вещателя, агрономической службы, департамента по организации и проведению соревнований и безопасности, – сообщили ТАСС в пресс-службе ФНЛ.

Напомним, 24 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что команды из Крыма и Севастополя смогут принимать участие в профессиональных спортивных соревнованиях под эгидой ФНЛ, начиная с сезона 2023/2024. Кроме того, с 2023 года детско-юношеские команды полуострова смогут участвовать во всероссийских соревнованиях.

У крымского футбола на данный момент особый статус. После жалоб украинской стороны Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским командам участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года. Полуостров был признан особой территорией, на которой развитием футбола и финансированием футбольных проектов планировал заниматься сам УЕФА. В июле 2015 года при поддержке УЕФА был создан Крымский футбольный союз.

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