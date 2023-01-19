В Симферополе появится «Аллея славы», на которой разместят захоронения погибших участников СВО

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

В Симферополе появится «Аллея славы», на которой разместят захоронения погибших участников спецоперации.

- Принято решение об открытии в Симферополе участка-сектора «Аллея славы» для размещения воинских захоронений военнослужащих погибших при проведении СВО, - цитирует «Крым 24» главу местной горадминистрации Михаила Афанасьева.

Напомним, в Евпатории планируют построить сквер в честь героев спецоперации на территории перед МБОУ СШ №11. Там будут установлены памятник военным, мемориальные плиты с именами евпаторийцев.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50