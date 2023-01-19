В Симферополе продавщица обворовала магазин табачных изделий на 900 тысяч рублей

Сотрудниками полиции Симферополя задержана подозреваемая в незаконном присвоении товара Фото: Иван ВИСЛОВ

В Симферополе под уголовное дело попала 35-летняя продавщица, обворовавшая магазин табачных изделий, в котором работала, на 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Впоследствии женщина продавала похищенное случайным людям в разный местах города, а выручку тратила, как считала нужным.

- Возбуждено уголовные дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - говорится в сообщении.

Ранее был задержан крымчанин, укравший девять ноутбуков из образовательной организации, в которой работал. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.

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