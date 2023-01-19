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НовостиОбщество19 января 2023 6:39

Через Керченский пролив 9 октября паромами было перевезено более 67 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 19 января нет
Екатерина НАЗАРОВА
Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1618 рейсов

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1618 рейсов

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Через Керченский пролив 9 октября паромами было перевезено более 67 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 19 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 67 122 пассажира, 49 960 единиц автотранспорта и 5 686 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу на 19 января нет.

Напомним, движение по Крымскому мосту будет вновь приостановлено 20 января на время проведения ремонтно-восстановительных работ. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут, учитывая данную информацию.

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