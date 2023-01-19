Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1618 рейсов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Через Керченский пролив 9 октября паромами было перевезено более 67 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 19 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 67 122 пассажира, 49 960 единиц автотранспорта и 5 686 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу на 19 января нет.

Напомним, движение по Крымскому мосту будет вновь приостановлено 20 января на время проведения ремонтно-восстановительных работ. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут, учитывая данную информацию.

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