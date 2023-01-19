В очереди на Керченскую переправу 19 января ожидают 57 машин

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 19 января нет Фото: Евгения ГУСЕВА

В очереди на Керченскую переправу со стороны материка утром 19 января ожидают 57 машин, сообщается в Tg-канале Оперштаба Краснодарского края.

- На накопительной парковке в поселке Ильич 19 января в очереди находятся 57 транспортных средств. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что а прошедшие сутки паромы «Лаврентий», «Ейск», «Керченский-2» и «Мария» перевезли на Крымский полуостров 332 автомобиля и 390 пассажиров. За все время с 9 октября паромами было перевезено 67 122 пассажира, а также 49 960 единиц автотранспорта.

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 19 января нет.

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