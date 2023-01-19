В Крыму из вентиляционных шахт детсада и школы достали двух котят 18 января

Фото: mchs.rk.gov.ru

В Крыму спасатели 18 января достали из шахт двух застрявших там котят, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Первый пушистый оказался заложником в одном детсадов Алушты. Чтобы добраться до него, спасателям пришлось углошлифовальной машиной пропилить саму шахту.

Второй хвостатый ждал помощь на глубине 4-5 метров вентиляционной шахты щелкинской школы. Чтобы спуститься к нему, потребовалось альпинистское снаряжение.

Обоих котят достали невредимыми, сейчас с ними все хорошо.

Ранее под Бахчисараем спасли мужчину, въехавшего в дерево на тюбинге 13 января. Его эвакуировали из горно-лесной местности и передали сотрудникам «скорой».

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50