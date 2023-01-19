В тройном ДТП на автодороге «Севастополь-порт Камышовая бухта» пострадали два человека

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

На автодороге «Севастополь-порт Камышовая бухта» утром 19 января произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

34-летний водитель «Мерседес Вито» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в движущийся впереди «Фольксваген», за рулем которого находился 25-летний парень. Чтобы избежать серьезной аварии, водитель «Мерседес Вито» попытался увернуться, но выехал на встречную полосу, где врезался в «Лада Ларгус».

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля «Лада Ларгус». Признаков опьянения у водителей не установлено, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Керчи водитель BMW, лишенный прав, сбил двух детей и скрылся с места аварии.

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