В Ялте под колеса «Mercedes-Benz» попала 45-летняя женщина 19 января

Фото: УГИБДД по Республике Крым

В Ялте 19 января в ДТП пострадала 45-летняя женщина-пешеход, сообщили в ГИБДД по Крыму.

- По предварительным данным, 19 января в 05.45, водитель автомобиля «Mercedes-Benz», осуществляя движение по автодороге Ялта – Севастополь, вблизи поселка Симеиз совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадавшая попала с травмами в больницу. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

Напомним, утром в четверг в тройном ДТП на автодороге «Севастополь-порт Камышовая бухта» пострадали два человека. Признаков опьянения у водителей не установлено.

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