В Симеизе в течение месяца снесут незаконно построенный бетонный завод

Фото: Янина Павленко/Tg

В Симеизе стартовал снос бывшего бетонного завода. Из восьми тысяч квадратных метров территории уже расчищено более половины. В течение месяца работы будут завершены.

- Промышленный объект здесь появился в украинские времена. В 2016 году администрация подала в суд иск о сносе, еще около 4 лет длились разбирательства. Точку Арбитражный суд Крыма поставил в 2020, но еще 2 года судебное решение ответчик не исполнял, - цитирует КИА главу администрации Ялты Янину Павленко.

По ее словам, в прошлом месяце администрация, ФССП и одна из строительных фирм заключили трехсторонний договор, и работы по сносу начались.

Напомним, в Ялте снесут летнее кафе, закрывшее корневую систему краснокнижных деревьев. Строительство некапитальной площадки было начато без разрешения, в настоящее время оно приостановлено.

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