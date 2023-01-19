Крым сохранил место в пятерке лучших регионов для туризма в России

Фото: Сергей Аксенов/Tg

По итогам ушедшего 2022 года Крым сохранил место в пятерке национального туристического рейтинга, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, данный рейтинг составляется аналитиками Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России». И Крымский полуостров входит в топовую пятерку этого рейтинга уже на протяжении последних нескольких лет.

- Конечно, результат рейтинга не повод, как говорят, почивать на лаврах, а стимул к дальнейшей работе. Проблем в отрасли немало, мы их видим и продолжаем решать, - написал глава Крыма в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что Крым вошел в число лидеров среди регионов РФ по количеству аттестованных экскурсоводов. Обязательной аттестация станет с 1 июля 2023 года.

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