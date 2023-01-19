В Крыму ввели в эксплуатацию шесть новых железнодорожных платформ

На платформах установлены скамейки, крытые навесы, ограждения и осветительные фонари. Фото: пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога»

Шесть новых железнодорожных платформ ввели в эксплуатацию в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога».

Так, в конце прошлого года открылись две платформы на станциях Остряково и Красноперекопск, с 18 января – шесть платформ на станциях Яркая, Сирень, 29 км, Ефремовская, Пролетная и Краснопартизанская.

– Новые платформы низкого типа из металлического каркаса выполнены в модульной компоновке, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога»

Фото: пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога»

На платформах установлены скамейки, крытые навесы, ограждения и осветительные фонари. Не забыли и о маломобильных пассажирах – для них предусмотрены сходы и пандусы.

Ранее сообщалось, что за 2022 год по Крымской железной дороге было перевезено 4,9 млн тонн грузов - на 36% больше, чем в 2021 году.

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