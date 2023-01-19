Фото: компания «ССР»

В Крыму запустили пять новых скважин с артезианской водой. Теперь они будут обеспечивать водой не только столицу полуострова, но и северную часть Севастополя, поселок Вилино, Угловое, село Викторовка, Ароматное, Маловидное и часть Бахчисарая.

- В 2020 году в связи с вододефицитом было принято решение о бурении скважин. На данной площадке было пробурено пять скважин, дополнительно обвязаны еще четыре, - цитирует «Крымская газета» директора Бахчисарайского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Андрея Шеряева.

По его словам, скважины были объединены в одну систему, а вода направлена в водовод протяженностью 36 километров до межгорного узла симферопольского филиала.

В настоящее время рабочие благоустраивают площадку, озеленяя ее и устанавливая там ограждения.

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