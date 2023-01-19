В Симферополе 20 января отключат свет на 19 улицах и 8 переулках

Электричество исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП

20 января в Симферополя отключат электричество на 19 улицах, 8 переулках и 1 тупике.

- Свет из-за ремонтных работ пропадет с 8.00 до 17.00, - сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго», отметив, что модернизация и реконструкция оборудования повысит качество электроснабжения столицы Республики Крым.

Где в Симферополе не будет электричества 20 января:

- улицы 8 Марта, 22-134А , 37-169/45 ; Красноармейская, 14, 36; Инге, 7-11 ; Лесная, 26-64 , 25-59 ; Родниковая, 44-56 , 41-53 ; Герцена, 2/13; Спера, 17-33/35 ; Гоголя, 72-88 , 73-83 ; Дзюбанова, 12-36 , 15-39 ; Инкубаторная, 1-10; Центральная, 20-48 , 17-59 ; Стевена, 2-58 , 1-43 ; Гурзуфская, 10/4-56 ; Малосадовая, 2-12 , 1-15 ; Оленчука, 1-5 ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108;

- переулки Артиллерийский, 2-16 , 1-9 ; Скифский, 2-16 , 1-11 ; Петровский, 1-7 ; Морской, 12, 14, 13-23 ; Инкубаторный, 2-16 , 1-13 ; Водосбросный, 2-10 , 1/50-9 ; Малосадовый, 2-20 ; Центральный, 35;

- тупик Центральный, 2-8 , 1-5.

Кстати, в республике улучшается и водоснабжение населенных пунктов: в регионе ввели в эксплуатацию 5 новых скважин с артезианской водой, которые объединены в одну систему, снабжающую центр РК.

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