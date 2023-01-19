Многодетную крымчанку осудили на реальный срок за долг по алиментам в один миллион рублей

Джанкойский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы региона за неуплату алиментов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Джанкое 45-летнюю мать четверых детей осудили на реальный срок лишения свободы за долг по алиментам в более чем один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Женщина, являясь матерью четверых несовершеннолетних детей, в отношении которых она ограничена судом в родительских правах, будучи неоднократно судимой за совершение аналогичного и иных преступлений, продолжила не исполнять возложенную на нее решением суда обязанность по уплате алиментов, - говорится в сообщении.

Следующие шесть месяцев крымчанка проведет в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.

Еще одну родительницу из Ялты не так давно тоже осудили за неуплату алиментов. В качестве наказания крымчанку приговорили к исправительным работам. Сумма ее задолженности составила 125 тысяч рублей.

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