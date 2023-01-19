В Крыму обсудили возможность обеспечения школ, больниц и санаториев региона продуктами местных производителей

Глава Крыма провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований. Фото: t.me/Aksenov82

Власти Крыма рассматривают возможность обеспечения учреждений социальной сферы продуктами питания местных производителей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Обсудили возможность обеспечения медицинских, школьных и дошкольных учреждений и предприятий санаторно-курортного комплекса продуктами питания местных производителей, – написал он по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований региона.

По его словам, такое решение позволит сократить сроки доставки продуктов.

– При этом качество товаров не уступает тем, что производятся в других регионах, – подчеркнул Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Крыму запустили пять новых скважин с артезианской водой. Они были объединены в одну систему, а вода направлена в водовод до межгорного узла симферопольского филиала.

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