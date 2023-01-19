За пьяный дебош задержана жительница Севастополя, осквернившая памятник Морскому пехотинцу

Фото: пресс-служба Росгвардии по городу Севастополю

33-летняя женщина, осквернившая ранее памятник Морскому пехотинцу на Северной стороне Севастополя, задержана за пьяный дебош.

- Ночью из охраняемого объекта, расположенного неподалеку от площади Нахимова, в подразделение Росгвардии поступила информация об антиобщественном поведении неизвестной гражданки с явными признаками алкогольного опьянения, - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Севастополю.

Своим неподобающим поведением и громкой бранью крымчанка нарушала спокойствие горожан. Ранее она около 20 раз привлекалась к административной ответственности за конфликтное поведение, в том числе и по отношению к силовикам. Росгвардейцы задержали правонарушительницу и передали полицейским.

Напомним, ранее в Крыму пьяная многодетная мать устроила скандал, пытаясь забрать дочь из детсада. Женщину задержали росгвардейцы, а девочку передали бабушке.

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