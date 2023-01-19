Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 января 2023 13:21

В Бахчисарае простились с погибшим в ходе СВО Вячеславом Агеевцем

Он погиб под Артемовском 20 декабря
Дмитрий Коренев
Фото: bahchisaray.rk.gov.ru

Фото: bahchisaray.rk.gov.ru

В Бахчисарае прошло прощание с участником специальной военной операции Вячеславом Агеевцем, который погиб под Артемовском 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– В Бахчисарае простились с земляком - участником спецоперации Агеевцем Вячеславом Александровичем, который погиб 20 декабря в районе Артемовска ДНР, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе появится «Аллея славы», на которой разместят захоронения погибших участников СВО. Соответствующее решение уже принято. =

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50