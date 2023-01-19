В Бахчисарае простились с погибшим в ходе СВО Вячеславом Агеевцем

Фото: bahchisaray.rk.gov.ru

В Бахчисарае прошло прощание с участником специальной военной операции Вячеславом Агеевцем, который погиб под Артемовском 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– В Бахчисарае простились с земляком - участником спецоперации Агеевцем Вячеславом Александровичем, который погиб 20 декабря в районе Артемовска ДНР, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе появится «Аллея славы», на которой разместят захоронения погибших участников СВО. Соответствующее решение уже принято. =

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