Фото: пресс-служба КФУ

Подснежники распустились в Ботсаду Крымского федерального университета, сообщается в пресс-службе вуза.

- Подснежник складчатый или Галантус в Ботаническом саду сейчас можно найти на Большой цветочной поляне и в розарии, - цитирует пресс-служба старшего преподавателя кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ, куратора коллекции малораспространенных многолетников Ирину Казакову.

По ее словам, этот вид занесен в Красную книгу России, растет в Крыму, Румынии и Молдавии. На ЮБК цветки подснежников начали радовать своим видом еще в декабре минувшего года. В Ботсаду КФУ первоцветы простоя еще целый месяц.

Напомним, в Детском парке Симферополя продолжается подготовка к весенней высадке цветов. Рассада пока «набирается сил» в теплицах.

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