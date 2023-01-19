Крым отправил очередную партию гуманитарной помощи для участников спецоперации

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

19 января из Крыма в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

– Отгрузили бойцам очередную партию гуманитарной помощи, в том числе одежду, спальные принадлежности, медикаменты и инструменты. Продолжаем снабжать техникой: генераторами, бензопилами, газовыми баллонами и тепловыми пушками, – написал он.

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Ранее в Крыму оценили возможность прилета из Украины американских ракет. По мнению политолога, если американцы поставят оружие для ударов по Крыму, Украина может его применить. При этом в правящих кругах США понимают, что это приведет к эскалации конфликта. Но большим плюсом, по мнению американцев, станет «укрепление позиции Киева на любых будущих переговорах».

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