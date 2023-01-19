В Крыму подбирают и формируют земельные участки для участников СВО

В Крыму формируют земельные участки для участников специальной военной операции
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Крыму формируют земельные участки для участников специальной военной операции. В ближайшее время заработает автоматизированная система учета заявлений на получение участков, пишет «Крым 24» со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич.
– Учет этих граждан осуществляется посредством учета их в журнале регистрации. В ближайшее время будет запущена автоматизированная система учета заявлений. Параллельно осуществляется подбор и формирование земельных участков, которые будут предоставляться, – рассказала Кулинич.
Напомним, в конце прошлого года в Крыму утвердили порядок учета участников специальной военной операции для предоставления земельных участков. Для членов семьи бойца пакет документов больше, в том числе необходимо подтвердить родство с участником СВО.
Ранее зампред Совмина Республики Крым Анна Анюхина рассказала, как участники спецоперации могут получить участок, если они еще не вернулись из зоны боевых действий.
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