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НовостиОбщество20 января 2023 6:06

Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем Республики Крым

Праздник ежегодно отмечается с 2009 года
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Статус российской территории Крым получил именно благодаря местным жителям

Статус российской территории Крым получил именно благодаря местным жителям

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова со знаковым праздником - Днем Республики Крым 20 января. Видеообращение к крымчанам он выложил в своем Tg-канале.

- Мы должны отдавать дань тем решениям, традициям и тому, что было сделано. Но понимать, что сделать предстоит еще больше. Хочу сказать спасибо тем, кто задействован не только на трудовых, но и боевых фронтах, и приближает развитие, безопасность и качественные изменения для нашей страны, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Как добавил Сергей Аксенов, статус российской территории Крым получил именно благодаря местным жителям.

Напомним, в 2023 году День Республики Крым отмечается уже в 14-й раз - он был установлен в 2009 году и подтвержден Законом республики Крым в 2014 году. Традиционно в этот день по всему Крыму проходят различные торжественные патриотические мероприятия.