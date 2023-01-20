В доме инвалида из крымского села, который не мог попасть на улицу, установят пандус

Мужчина неоднократно обращался с жалобами к чиновникам местной администрации, однако, они попросту игнорировали проблему. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма нашла виновных в отсутствии пандуса в многоквартирном доме села Желябовка Нижнегорского района, где проживает инвалид первой группы. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики, в адрес администрации Желябовского сельского поселения внесено представление.

Речь идет о ситуации с крымским инвалидом. Из-за отсутствия пандуса в многоквартирном доме, он долгое время попросту не мог покинуть жилище и побывать на улице. Мужчина неоднократно обращался с жалобами к чиновникам местной администрации, однако, они попросту игнорировали проблему.

К ситуации подключились прокуратура и Следком. На место жительства мужчины выехали правоохранители и убедились - пандуса в доме на улице Юбилейной в селе Желябовка действительно нет.

- С целью устранения выявленных нарушений органом местного самоуправления выделены денежные средства на изготовление и монтаж пандуса и подготовлен договор на проведение соответствующих работ, - отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Устранить все нарушения обязали местную администрацию. Действия будет контролировать надзорное ведомство.