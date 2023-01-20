Матвиенко поздравила крымчан с Днем республики

В 2023 году День Республики Крым отмечается уже в 14-й раз Фото: Артем КИЛЬКИН

Социально-экономическая ситуация в Крыму стабильна и имеет положительные тенденции, власти и жители региона всемерно способствуют его процветанию. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которую она направила в регион в День Республики Крым.

– Большое внимание уделяется привлечению инвестиций и реализации масштабных проектов, развивается инженерная и транспортно-логистическая инфраструктуры, укрепляются производственный потенциал и межхозяйственные связи с другими регионами России, – написала Матвиенко.

Матвиенко отметила, что в Крыму не раз происходили «судьбоносные для Отчизны и всего мира» события. Она пожелала крымчанам добра, благополучия и успехов.

Ранее жителей республики поздравил глава Крыма Сергей Аксенов. В своем видеообращении он подчеркнул, что статус российской территории Крым получил именно благодаря местным жителям.

Напомним, в 2023 году День Республики Крым отмечается уже в 14-й раз - он был установлен в 2009 году и подтвержден Законом республики Крым в 2014 году. Традиционно в этот день по всему Крыму проходят различные торжественные патриотические мероприятия.

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