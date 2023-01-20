Двое крымчан получили по семь лет колонии за производство 15 килограммов мефедрона

Дело рассматривал Верховный Суд РК Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым приговорил двоих жителей региона к семи годам лишения свободы за производство наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мужчин признали виновным по части 5 статьи 228.1 УК РФ – «Незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере». Отбывать наказания они будут в колониях общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

– В суде установлено, что подсудимые в августе прошлого года с целью совместного незаконного производства наркотических средств и его последующего сбыта арендовали жилой дом в одном из районов республики, где производили в оборудованной химической лаборатории мефедрон, – говорится в сообщении.

Их деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. В ходе обыска правоохранители изъяли более 15 кг наркотика.

– В отношении остальных членов организованной группы возбуждено уголовное дело, – добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что многодетная крымчанка получила реальный срок за долг по алиментам в один миллион рублей. Следующие шесть месяцев она проведет в колонии-поселении.

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